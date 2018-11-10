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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.11.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

Yok böyle sevgi

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Yok böyle sevgi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yılında tüm Türkiye’de sevgi, saygı, özlem ve gözyaşlarıyla anıldı. Saat 09.05’te hayat bir dakikalığına dururken, Anıtkabir ve Dolmabahçe’ye akın eden vatandaşların ziyaretleri akşam saatlerine kadar devam etti.

SAATİ AYARLAYAMADILAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile devlet erkânı, saat 09.05’ten önce mozolenin önüne ulaştı. Erdoğan, çelengi mozoleye bıraktı ve  saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunması bittiğinde ise sirenler çalmaya devam ediyordu. Bir süre kıpırdamadan bekleyen Erdoğan, yanındaki komutana baktı. Komutanın hareketiyle Erdoğan ve beraberindekiler, sirenler çalarken mozoleden ayrıldı.

Yok böyle sevgi

ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ

Yok böyle sevgi

Anıtkabir’deki tören sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Tören için görevli olanlar, içeriye alınırken 4 ayrı güvenlik noktasından geçirildi.

İstanbul’da  Kadıköy ve Maltepe sahillerinde “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturuldu. Fenerbahçe Orduevi’nden Bostancı’ya, oradan da Maltepe sahiline uzanan insan zinciri 10 kilometreyi buldu.

TÖREN GECİKTİ, VALİ KIZDI

Konya’da 09.05’e az bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, İstiklal Marşı’nın okunması uyarısında bulundu ancak okunmadı. Saat 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Vali Toprak da görevlilere ‘İstiklal Marşı’na geçin’ diye tepki gösterdi. Gecikme nedeniyle sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Vali Toprak,  “Töreni düzenleyenleri görevden alın” diye talimat verdi.

ULUS’TA ANIT KARANLIKTA KALDI TEPKİSİ

- Başkentin simgelerinden biri olan Ulus’taki Atatürk anıtının karanlıkta kalmasına tepki gösteren bir grubun meşalelerle anıtı aydınlatma girişimine polis engel oldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Başkent Dayanışması Bileşenlerinin üyeleri önceki gece, “Atatürk anıtını ve meydanını meşalelerimizle, el fenerlerimizle, mumlarımızla ve projektörlerimizle aydınlatacağız. Karanlığa bir meşale de sen yak” çağrısı üzerine anıtın önünde bir araya geldi. Basın açıklaması yapılmasına izin vermeyen polis, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve eylemcilere müdahale etti. Polis kalkanlarla eylemcileri anıt önünden uzaklaştırmak isterken arbede çıktı.- Selahattin SÖNMEZ

DOLMABAHÇE’DE KUYRUK

Yok böyle sevgi

- Dolmabahçe Sarayı’nın harem bölümündeki 71 numaralı odadaki anma töreni, Büyük Önder’in sonsuzluğa göçtüğü yatağın üzerine çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk’ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.

GÖZYAŞLARIYLA...

Yok böyle sevgi

- İzmir’deki Atatürk’ü anma törenleri, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Atatürk Anıtı’na Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu çelenk bıraktı. Saat 09.05’te bayraklar yarıya indirildi. Aynı anda sirenler ve taşıt kornaları çaldı, araçlarından inen, evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı. Bu sırada tören alanındaki bazı vatandaşların gözyaşlarına hâkim olamadı. Bayraklı’da Atatürk ve şehitler için 25 bin kişilik lokma döküldü. Konak’ta Ata’ya Saygı Koşusu’nda 90 okuldan 1.710 öğrenci koştu.  m DHA

HAKARETE GÖZALTI

- Edirne’deki törenlerin yapıldığı alandan geçen 21 yaşındaki E.Ş. isimli kadın, “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi” diye bağırmaya başladı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan E.Ş., daha sonra ‘Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı. - DHA

 

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