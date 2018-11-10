Yok böyle sevgi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yılında tüm Türkiye’de sevgi, saygı, özlem ve gözyaşlarıyla anıldı. Saat 09.05’te hayat bir dakikalığına dururken, Anıtkabir ve Dolmabahçe’ye akın eden vatandaşların ziyaretleri akşam saatlerine kadar devam etti.
SAATİ AYARLAYAMADILAR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile devlet erkânı, saat 09.05’ten önce mozolenin önüne ulaştı. Erdoğan, çelengi mozoleye bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunması bittiğinde ise sirenler çalmaya devam ediyordu. Bir süre kıpırdamadan bekleyen Erdoğan, yanındaki komutana baktı. Komutanın hareketiyle Erdoğan ve beraberindekiler, sirenler çalarken mozoleden ayrıldı.
ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ
Anıtkabir’deki tören sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Tören için görevli olanlar, içeriye alınırken 4 ayrı güvenlik noktasından geçirildi.
İstanbul’da Kadıköy ve Maltepe sahillerinde “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturuldu. Fenerbahçe Orduevi’nden Bostancı’ya, oradan da Maltepe sahiline uzanan insan zinciri 10 kilometreyi buldu.
TÖREN GECİKTİ, VALİ KIZDI
Konya’da 09.05’e az bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, İstiklal Marşı’nın okunması uyarısında bulundu ancak okunmadı. Saat 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Vali Toprak da görevlilere ‘İstiklal Marşı’na geçin’ diye tepki gösterdi. Gecikme nedeniyle sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Vali Toprak, “Töreni düzenleyenleri görevden alın” diye talimat verdi.
ULUS’TA ANIT KARANLIKTA KALDI TEPKİSİ
- Başkentin simgelerinden biri olan Ulus’taki Atatürk anıtının karanlıkta kalmasına tepki gösteren bir grubun meşalelerle anıtı aydınlatma girişimine polis engel oldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Başkent Dayanışması Bileşenlerinin üyeleri önceki gece, “Atatürk anıtını ve meydanını meşalelerimizle, el fenerlerimizle, mumlarımızla ve projektörlerimizle aydınlatacağız. Karanlığa bir meşale de sen yak” çağrısı üzerine anıtın önünde bir araya geldi. Basın açıklaması yapılmasına izin vermeyen polis, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve eylemcilere müdahale etti. Polis kalkanlarla eylemcileri anıt önünden uzaklaştırmak isterken arbede çıktı.- Selahattin SÖNMEZ
DOLMABAHÇE’DE KUYRUK
- Dolmabahçe Sarayı’nın harem bölümündeki 71 numaralı odadaki anma töreni, Büyük Önder’in sonsuzluğa göçtüğü yatağın üzerine çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk’ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.
GÖZYAŞLARIYLA...
- İzmir’deki Atatürk’ü anma törenleri, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Atatürk Anıtı’na Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu çelenk bıraktı. Saat 09.05’te bayraklar yarıya indirildi. Aynı anda sirenler ve taşıt kornaları çaldı, araçlarından inen, evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı. Bu sırada tören alanındaki bazı vatandaşların gözyaşlarına hâkim olamadı. Bayraklı’da Atatürk ve şehitler için 25 bin kişilik lokma döküldü. Konak’ta Ata’ya Saygı Koşusu’nda 90 okuldan 1.710 öğrenci koştu. m DHA
HAKARETE GÖZALTI
- Edirne’deki törenlerin yapıldığı alandan geçen 21 yaşındaki E.Ş. isimli kadın, “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi” diye bağırmaya başladı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan E.Ş., daha sonra ‘Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı. - DHA
Yorumları Göster
Yorumları Gizle