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    Yok böyle acı... Annesiyle aynı tabutta

    Bülent TATOĞULLARI- Adem DURMAZ/ANTALYA (DHA)
    09.06.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri Ezgi Görkem Şahin (31), sezaryenle alınan erkek bebeği ile Serap Tek (25) ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan’ın (32) cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı. Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan bebeğinin cenazeleri, aynı tabuta konuldu.

    Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri Okan Haluk Çalışkan, nişanlısı Serap Tek, 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve Cemil Öztürk, Antalya’daki evlerine gelmek için dün mesai bitiminde yola çıktı.

    Okan Haluk Çalışkan’ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Serap Tek, Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Görkem Şahin ağır, Cemil Öztürk hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yok böyle acı... Annesiyle aynı tabutta
    Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek, Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, Cemil Öztürk ise Özel OFM Hastanesi’ne gönderildi.

    Yok böyle acı... Annesiyle aynı tabutta
    Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek

    SEZARYENLE ALINAN BEBEK DE KURTARILAMADI

    Ameliyata alınan Ezgi Görkem Şahin doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, yaşama ihtimali üzerine Şahin’in karnındaki erkek bebeği sezaryenle aldı. Fakat tüm çabalara rağmen bebek de kurtarılamadı.

    Yok böyle acı... Annesiyle aynı tabutta
    Ezgi Görkem Şahin

    3 yıllık evli olan Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Bu arada Cemil Öztürk ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Yok böyle acı... Annesiyle aynı tabutta
    Haluk Çalışkan ve Serap Tek

    CENAZELER MORGDAN ALINDI

    Antalya’yı yasa boğan kazada yaşamını yitiren Ezgi Görkem Şahin ve erkek bebeğinin cenazeleri babası Şahin Ateş ve yakınları tarafından morgdan alındı. Serap Tek’in cenazesi Korkuteli ilçesi Bozova mezarlığında toprağa verilecek, nişanlısı Okan Haluk Çalışkan’ın cenazesi ise memleketi Erzincan’a gönderilecek.

    Şahin ve bebeğinin cenazeleri ikindi vakti Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Yok böyle acı... Annesiyle aynı tabutta
    Serap Tek

    ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTA

    Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan bebeğinin cenazeleri, aynı tabutta Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi’ndeki evine getirildi. Burada kızının cenazesini karşılayan anne Hayal Şahin ve diğer yakınları gözyaşı döktü.

    Alınan helalliğin ardından Şahin ve bebeğinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı’na götürüldü. Anne ve bebeğin cenazeleri ikindi vakti defnedilecek.

    Bu arada, acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçiren Ezgi Görkem Şahin’in eşi Emrah Şahin’in ise evinde sağlık kontrolü altında tutulduğu, bu nedenle morga gelemediği belirtildi.

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    Etiketler: son dakika , haberler
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