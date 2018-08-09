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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.08.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

YÖK Başarı Bursları başvurusu nasıl yapılır? YÖK'ten 700 TL burs müjdesi

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YÖK Başarı Bursları başvurusu nasıl yapılır? YÖK'ten 700 TL burs müjdesi

Yükseköğretim Kurulunca, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 47 lisans programına ‘YÖK Başarı Bursu’nun verileceği açıklandı. Söz konusu açıklamanın ardından çok sayıda üniversite öğrencisi, YÖK Başarı Bursları hakkında merak ettikleri detayları araştırmaya başladı. Peki, YÖK Başarı Bursları başvuruları nasıl alınır? YÖK Başarı Burslarına kimler başvuru yapabilir?

YÖK, 47 lisans programında eğitim hayatına devam eden başarılı öğrencilere burs vereceğini açıkladı. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başarı Bursu'nun 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında da devam edeceği, ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi. İşte, YÖK Başarı Bursları hakkında merak edilen detaylar...

YÖK tarafından yapılan açıklamada, bursun Temel Bilimler Programlarında; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine, Ziraat Programlarında bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tohum bilimi ve teknolojisi, ziraat mühendisliği ve zootekni bölümlerine verileceği aktarıldı.

Orman Programlarında ise bursun orman endüstrisi mühendisliği, orman mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümlerine verileceği ifade edildi.

Su Ürünleri Programlarında da balıkçılık teknolojisi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, su bilimleri ve mühendisliği bölümlerine, Yer Bilimleri Programlarında ise jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, yer bilimleri mühendisliği bölümlerine, veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri ve teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren bölümlere verileceği kaydedildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 lira burs desteği sağlanacağı aktarıldı.

İŞTE BURS VERİLECEK BÖLÜMLER

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