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    Yok artık! Terör örgütü yapmış... TSK imha etti

    AA
    24.04.2018 - 21:32 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından kurulup kullanılan bir teleferik imha edildi.

    TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristler tarafından bir nehir üzerinde köprü görevi görmek için kurulup kullanılan bir teleferiğin imha edildiği bildirildi.

    Etiketler: Teleferik , PKK , gündem
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