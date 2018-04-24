Yok artık! Terör örgütü yapmış... TSK imha etti

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristler tarafından bir nehir üzerinde köprü görevi görmek için kurulup kullanılan bir teleferiğin imha edildiği bildirildi.
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