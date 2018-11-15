Yok artık! Okul müdürü böyle yakalandı
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde okul müdürünün de içinde bulunduğu otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu akşam saatlerinde, Saltukova çevre yolunda jandarmayı görünce kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kısa süre sonra durduruldu.
SAHTE PARA DA ÇIKTI
Otomobilde yapılan aramada 850 adet uyuşturucu hap, 300 lira sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan Volkan U. ve Akçahatipler Ortaokulu Müdürü Tuncay Ö. gözaltına alındı.
2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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