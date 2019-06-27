Milyonluk hırsızlıkta gözcülük yaptırdıkları arkadaşlarını da atlatmışlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilyonluk hırsızlıkta gözcülük yaptırdıkları arkadaşlarını da atlatmışlar
GeriGündem Milyonluk hırsızlıkta gözcülük yaptırdıkları arkadaşlarını da atlatmışlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA (AA) -
27.06.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Milyonluk hırsızlıkta gözcülük yaptırdıkları arkadaşlarını da atlatmışlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada yapılan hırsızlığa ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce olayın ardından gözaltına aldığı şüpheliler Mehmet G, Tuncay B. ve Ahmet K'nin ifadeleri alındı.

GÖZCÜLÜK YAPTILAR

Şüphelilerden Mehmet G. ile Ahmet K'nin parayı çalan güvenlik şefi Burak E. ile Mehmet Emin G. isimli şahsın aracıyla evden çıktıklarını ve Burak E'yi çalıştığı güvenlik şirketine bıraktıklarını söyledi.

Kendilerinin ise devam ederek Kocavezir Mahallesi'ne döndüklerini, burada Mehmet Emin G'nin kendilerinin tanımadığı 2 kişiyle konuştuğunu belirtti.
Ardından Mehmet Emin G'nin yanlarına gelip araçla yola çıktıklarını, Güney Kuşak Bulvarı'na doğru farklı bir aracı takip ederek ilerlediklerini aktardı.

Mehmet Emin G'nin burada takip ettikleri araca bindiğini, daha sonra olay yerine gittiklerini ve çevrede gözcülük yaptıklarını anlattı.

ATLATILMIŞLAR

Olayı güvenlik şirketinde çalışan güvenlik şefi Burak E'nin gerçekleştirdiğini, Mehmet Emin G'nin ve yanında bulunan tanımadığı iki şahıs ile paraları alıp kaçacakları esnada Mehmet Emin G'nin arayıp "Mahalleye geçin." diyerek kendilerini gönderdiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu doğrultuda mahalleye geçtiğini ve bir daha diğer Burak E. ile Mehmet Emin G'den haber alamadıklarını kaydetti.

Polis ekipleri Burak E, Hasan B, Atilla Can Ö. ile Mehmet Emin G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay 25 Haziran'da meydana gelmiş, Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avro çalınmıştı.

Adana bu olayı konuşuyor... 4 milyon 795 bin avroyu çalmıştı Flaş detaylar
Adana bu olayı konuşuyor... 4 milyon 795 bin avroyu çalmıştı! Flaş detaylar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Oğlu öldürülen kaymakamın gözyaşları
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'köprü' açıklaması
Bir uyarı daha geldi... İller arasında İstanbul da var
Görüntüler isyan ettirmişti! Ağacı kıran şüpheli için flaş gelişme