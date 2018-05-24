Yok artık... Düğmeden çıktı

Atatürk Havalimanında görevli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü Brezilya Sao Paulo’dan gelen uçaktaki bir yolcunun tedirgin hareketler göstermesi üzerine yolcuyu durdurdu.

47 yaşındaki Brezilyalı R.O.O’nun üst aramasında herhangi birşey bulunamadı. Ekipler bunun üzerine valizine yöneldi. Valizi açılınca çok sayıda düğme olduğu görüldü. Düğmeler açılınca hepsinin içine zulalanmış kokain bulundu. Düğmelerin içinden 4 kilo 116 gram kokain çıkarken R.O.O gözaltına alındı. R.O.O Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.