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    Yok artık... Düğmeden çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    24.05.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

    Brezilya'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada düğmeler içine zulalanmış 4 kilo 116 gram kokain bulundu. Brezilyalı kurye tutuklandı.

    Yok artık... Düğmeden çıktıAtatürk Havalimanında görevli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü Brezilya Sao Paulo’dan gelen uçaktaki bir yolcunun tedirgin hareketler göstermesi üzerine yolcuyu durdurdu.

    47 yaşındaki Brezilyalı R.O.O’nun üst aramasında herhangi birşey bulunamadı. Ekipler bunun üzerine valizine yöneldi. Valizi açılınca çok sayıda düğme olduğu görüldü. Düğmeler açılınca hepsinin içine zulalanmış kokain bulundu. Düğmelerin içinden 4 kilo 116 gram kokain çıkarken R.O.O gözaltına alındı. R.O.O Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yok artık... Düğmeden çıktı

    Etiketler: Atatürk Havalimanı , kurye , gündem
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