Yok artık! Amaçlarını duyunca çok şaşıracaksınız

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)
22.04.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

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KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde polisin 2 aylık takibi sonucu baskın yaptığı müstakil evde define aramak için kuyu kazdıkları belirlenen 2 kişi ifadelerinde Eratna Devleti sultanlarına ait mezarların ortaya çıkarılması için kazı yaptıklarını ifade ettiler.

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri saat 18.00 sularında Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Ak Sokak’ta 2 aydır takip ettikleri müstakil bir eve baskın düzenledi. Döşeme imalathanesi görüntüsü verilen eve yapılan baskında yatak odasında 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde kuyu açan defineciler polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

2 YIL ÖNCE KİRALAMIŞLAR

Gözaltına alınan definecilerden T.A (35) ile E.Y. (39), ilk ifadelerinde, müstakil evin yanında bulunan Eratna Devleti kurucusu Alaaddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan ve içinde Eratna sultanları Mehmet, Alaaddin Ali ve Alaaddin Eratna’nın eşi Doğa Hatun’un mezarlarının bulunduğu Köşk Medresesi altına ulaşarak içinde bulunan mezarları açmaya çalışacaklarını ve burada define arayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Define avcılarının 2 yıl önce müstakil evi kiraladıkları ve çevrede dikkat çekmemek için evi döşeme imalathanesi görüntüsü verdiklerini belirttiler.

İNCELEME YAPILACAK

Definecilerin kazdıkları bölgede yarın Müzeler Müdürlüğünden yetkililerin gelerek, ev ve medrese içinde inceleme yapacakları öğrenildi. Geçen yıl 10 Mart’ta da 3 defineci olayın yaşandığı eve yakın bir müstakil evde define aramış ve lahit mezar bulmuştu. Mezar içerisinden ise gözyaşı şişesi ve bilezik çıkmıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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