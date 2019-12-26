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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin) (DHA)
26.12.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

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Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımdaki Musabozulduğu mevkisinde Ali Kaçar, iddiaya göre önceki gün arazide kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmesinin ardından çalışmalara AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Kaybolan Ali Kaçar'ı arazide arama çalışmaları sürüyor.

 

 

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