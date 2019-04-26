YKS'ye kaç gün kaldı? AYT ve TYT ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kaç gün kaldığını merak eden vatandaşlar, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav tarihlerini sorgulamaya devam ediyor. Bu yıl ikinci kez 3 oturum olarak uygulanacak sınav için heyecanlı olan adaylar, okulların kapanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? AYT ve TYT ne zaman?
Üniversiteli olma hayali kuran yüz binlerce gencin, yoğun şekilde hazırlandığı YKS için geri sayım başladı. 2019 YKS'nin hangi tarihte yapılacağını sorgulayan öğrenciler, YKS kapsamında uygulanacak olan AYT, TYT ve YDT sınavlarının tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2019 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika
SINAVDA YER ALACAK TESTLER NELER?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS’de adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.
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