YKS'ye ehliyetle girilir mi?
YKS için sınav salonlarına giriş yapacak olan öğrenciler, ehliyetle sınava girilir mi sorusuna yanıt arıyor. YKS'ye ehliyetle girilir mi sorusuna alacağı yanıta göre harekete geçecek olan öğrenciler, sınav merkezlerine doğru yola çıkacak. Peki, ÖSYM'nin verdiği cevaba göre sınava ehliyetle girilir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sınava ehliyetle girilip girilmeyeceğine dair detayları merak eden öğrenciler detayları araştırmaya başladı. İşte, o konu hakkında yapılan açıklamalar;
Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya pasaportunun aslını (Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir.) sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle