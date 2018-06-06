YKS'de puan kriterleri değişti

ÖSYM’nin YKS’deki yeni güncellemesine göre, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe veya matematikten; Alan Yeterlilik Testi’nde ise (AYT) bir ilgili testten 0.5 (yarım) net yapmak, aday puanının hesaplanması için yetecek. Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi içinse adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu. Eğitimciler, güncellemeyi olumlu karşılarken, başarılı öğrencileri etkilemeyeceğini, matematikte başarısız adayların lehine olduğunu söylüyor.



Cihan Yeşilyurt (Rehberlik Koordinatörü): Bu öğrenciler lehine bir gelişme. Puanı hesaplanacak öğrenci sayısı artacak. Eski düzenlemede TYT ve AYT’de her bir testten yarımşar net bekleniyordu, şimdi ise bir testten yapılması yeterli olacak.



Salim Ünsal (Rehberlik Koordinatörü): Başarılı öğrencileri etkilemez. Ancak alt sıralarda yığılma olur. Bu özellikle vakıf üniversitelerindeki ve meslek yüksekokullarındaki boş kontenjanların azalmasını sağlayabilir. Artık her bir testte yarımşar net elde etmelerine gerek kalmadı.



Onur Soğuk (Hocalara Geldik Platformu): Bu değişikliğin standart öğrenciye bir etkisi yok. Ancak matematikle arası hiç olmayan, Türkçe’den net çıkartabilecek bir kitleyi rahatlattı. Bu durum maddi gücü elveren, matematik neti yapamayan ve vakıf üniversitesi tercih etmek isteyen adayların özellikle lehine. Bu sayede sistem dışında kalmayacaklar. Vakıf üniversitelerinde oluşabilecek kontenjan boşlukları azalacak.



4 İLÇEDE LGS SORUŞTURMASI

2 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların sınav esnasında dışarı çıkarıldığı iddiasıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği’nden alınan bilgilere göre, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Esenyurt olmak üzere 4 ayrı okulda 4 öğretmen soruşturma kapsamına alındı. Bu öğretmenlerin sınav sırasında cep telefonuyla kitapçıkların fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Emniyet ve Savcılık soruşturması sürüyor. Öğretmenlerin cep telefonları incelenecek. Valilik soruşturma izni verirken Milli Eğitim Bakanlığı da olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi. 2 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların sınav esnasında dışarı çıkarıldığı iddiasıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği’nden alınan bilgilere göre, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Esenyurt olmak üzere 4 ayrı okulda 4 öğretmen soruşturma kapsamına alındı. Bu öğretmenlerin sınav sırasında cep telefonuyla kitapçıkların fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Emniyet ve Savcılık soruşturması sürüyor. Öğretmenlerin cep telefonları incelenecek. Valilik soruşturma izni verirken Milli Eğitim Bakanlığı da olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi. / Esra ÜLKAR



