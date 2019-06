YKS'de kağıt para yasak mı? Sınava kemerle girilir mi?

ÖSYM, sınava kemerle ve kağıt para ile girilir mi sorusuna yanıt verdi. Sınavın ardından ihtiyaçlarını gidermek isteyen öğrenciler, YKS'ye kağıt para ile girme durumunda sorun yaşayıp yaşamayacaklarını sorgulamaya başladı. Peki, YKS'de kağıt para ve kemer yasak mı? İşte, o sorunun yanıtı

YKS'YE KEMER VE KAĞIT PARA İLE GİRİLİR Mİ?

ÖSYM, sınava getirilmesi yasak olan eşyaları şu şekilde paylaştı;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,



Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,



Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,



Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,



İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla