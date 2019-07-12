YKS'de geri sayım sürüyor! TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaklaşık bir ay önce, üç oturumda halinde tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) için üniversite adaylarının geri sayımı sürüyor. Milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavda, ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarını duyurdu. Sınavın üzerinden haftalar geçmesinin ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınava dair bazı bilgiler.
15-16 Haziran tarihlerinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) olmak üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'de tercih dönemine kısa süre kala, sonuçların açıklanacağı tarih için heyecan arttı. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden, YKS tercihlerinin 23-29 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Bu bilgilere göre, YKS sonuçları 23 Temmuz'dan önce açıklanacak. İşte, 2019 YKS sınav sonuçları ve tercihlerine ilişkin detaylar.
ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre YKS sonuçları, 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden duyurulacak.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Üniversite tercihleri, 23 Temmuz’da başlayacak, 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.
Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.
Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek.
Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Kayıtlar, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta olacak. Kayıtlar bitince boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
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