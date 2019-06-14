YKS yarın saat kaçta yapılacak? İşte TYT saat bilgisi
Aylardır üniversite sınavı için devam eden maratonun bitmesine kısa zaman kala, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin heyecanı da giderek arttı. Bu sene ikinci kez yapılacak olan YKS'nin ilk oturumu, 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Peki, YKS yarın saat kaçta yapılacak? işte, o konu hakkında detaylar.
YKS sınavı; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Haftasonu yapılacak olan sınava 2.5 milyondan fazla aday katılım sağlayacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran'da yapılacak. Sınava saatler kala, trafiğe çıkacak veliler ve öğrenciler, sınav binasına geç kalmamak için TYT saati ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, TYT saat kaçta olacak? İşte, YKS saat bilgisi.
YKS'NİN İLK OTURUMU TYT YARIN SAAT KAÇTA?
YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 5 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Öğrencilere toplam 135 dakika süre verilecek.
AYT VE YDT SAATLERİ
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Öğrencilere toplam 180 dakika süre verilecek.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15.45'te başlayacak. Öğrencilere 120 dakika süre verilecek.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GÜRÜLTÜ UYARISI
İstanbul Valiliği, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavının yapılacağı okulların yakınlarında gürültü yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Ülkemizde olduğu gibi İlimizde de 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacaktır. Gençlerimizin gelecek planları yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan bu sınavın huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesi için sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandaları vb. gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan vs. kullanılmasının engellenmesi ve görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesi ve halkımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir."
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