YKS yarın saat kaçta? ÖSYM'den 15 dakika kuralı!

YKS sınavı için çok az bir zaman kala yüz binlerce öğrenci sınav saatini ve sınavın kaç dakika süreceğini merak ediyor. TYT ve AYT sınavlarına 2 gün arayla girecek olan öğrenciler, sınav günü geç kalmamak adına son hazırlıklarını tamamlıyorlar. ÖSYM'den YKS sınavına girecek olan öğrencilere de uyarı geldi. Peki, YKS yarın saat kaçta? İşte, ÖSYM'nin 15 dakika kuralı.

YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika (2 saat 15 dakika) sürecektir.

AYT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 (3 saat) dakika sürecektir.

YDT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 (2 saat) dakika sürecektir.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,

AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecek.



15 DAKİKA KURALI GEÇERLİ



YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava girecek adayların, gerekli kimlik ve güvenlik işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav başlangıç saatinden en az 1 saat önce hazır olarak bulunması gerekir. Sınav günü, yanında sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartını bulundurmayan adayların sınav binasına girişine izin verilmeyecek.

SINAV GÜNÜ DENİZ ULAŞIMI ÜCRETSİZ

Şehir Hatları'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da öğrenciler ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek, iskelelerden ücretsiz geçebilecek.

YKS'DE SÜREYİ NASIL KULLANMAK GEREKİYOR?

Bazen adayların sınav bittikten sonra kitapçıkları son kez kontrol ederken, iki seçenek arasında kaldığı sorularda ilk verdiği cevabı değiştirdiği görülüyor. Böyle durumlarda çok güçlü nedenleriniz (işlem hatası, yanlış okumalar hariç) yoksa kesinlikle cevap şıkkını değiştirmeyin. Sınavda akla gelen ilk seçeneğin doğruluk oranı her zaman yüzde 80’dir.

Sınavınız erken bitse bile bütün cevapları kontrol etmeden, boş bıraktığınız sorulara tekrar bakmadan salondan çıkmayın. Sınav süresini son dakikaya kadar değerlendirin.