YKS ve TYT ne zaman yapılacak? 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için tarih detayları sorgulanmaya devam ediliyor. Üniversite sınavı aracılığıyla hayallerindeki bölüme dahil olacak olan gençler, YKS ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, YKS kapsamında AYT ve TYT ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

YKS-AYT-TYT NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz’da iki oturum olarak uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ilk oturum olarak 30 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise ikinci oturum olarak 1 Temmuz’da yapılacak. TYT saat 10.15’te başlayacak. Adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve 135 dakika süre verilecek. TYT’de Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri olmak üzere dört alt test yer alacak. Sorular ortak müfredata dayalı olacak. Türkçe ve matematik testlerinde adaylara 40’ar soru yöneltilecek.

Testlerin kapsamları ise şöyle:

- Türkçe testinde, Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecek.

- Temel matematikte ise sorular adayların bu dersin kavramlarını kullanma ve işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik olacak.

- Sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ahlak bilgisinden beşer olmak üzere 20 soru bulunacak. Bu testte adayların her bir derse yönelik temel kavram ve ilkeleri kullanma becerileri ölçülecek.

- Fen bilimlerinde adaylara fizik ve kimyadan yedişer, biyolojiden ise altı soru yöneltilecek ve sorular adayların bu derslere yönelik temel kavram ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanacak.

YKS'DE İLKOKUL BİNALARI TERCİH EDİLMEYECEK

Sınavlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bu toplantılara, il genel koordinatörü, yardımcıları ve bölge koordinatörleri katıldı.

Kuşkusuz bu toplantıların en önemlisi İstanbul’da yapıldı. Toplantılar sonrası görüştüğüm Başkan Prof. Dr. Özer, sınav binalarının tek tek araştırıldığının, bu binalarda inceleme yapıldığının altını çizerek, şunları söyledi:



“YKS’nin en büyük aday kitlesi, İstanbul’da. Bu nedenle İstanbul’da YKS öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda sınavın sorunsuz gerçekleştirilmesi için sınav binalarının güncel durumları, evrakların ulaştırılması ve geri dönüşü, sınav süreci, adaylar ve görevlilerle ilgili tüm teknik detaylar ve önlemler ele alındı. Her ildeki koordinatörlerin sahayı yakından takip etmesi ve paydaş kurumlarla sürekli iletişimde olması bizim işlerimizi kolaylaştırıyor.”

“Özellikle uzun boylu adayların ilkokul sıralarında sınava girmesi sorun oluyor. Bu yıl da sınav binaları arasında ilkokul var mı?” soruma Başkan Özer’in yanıtı şöyle oldu:



“Her ilin sınav bina kapasitesi ve aday sayısı değişiyor. Önce üniversite binaları, sonra lise, sonra ortaokul, en son ilkokul şeklinde adayları yerleştirme önceliğimiz var. Ancak illerin kapasitesine göre ilkokul binaları da kullanılabilir.”

KİMİN HANGİ BİNADA SINAVA GİRECEĞİ BELLİ

Başkan Özer, adayların sınav binalarına atama işleminin tamamlandığını, yani hangi adayın hangi salonda sınava gireceğinin belli olduğunu, ancak binalarla ilgili kontrollerin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:



“Şu aşamada en kritik konu YKS’nin yapılacağı sınav binaları. Biz ağırlıklı olarak yükseköğretim kurumları binalarını ve MEB okullarını sınav binası olarak kullanmaktayız. Şu anda YKS adaylarının sınav binalarına atamaları tamamlandı. 8 binin üzerinde bina kullanılacak. Ancak atama sonrası yaptığımız kontrol amaçlı incelemelerde bazı binalarda tadilat ve inşaata başlandığını, sınav tarihlerinde inşaatın devam edeceğini, hatta bir iki binanın yıkıldığını tespit ettik. Bu binalarla ilgili atamalar yeniden düzenlendi. Her ildeki sınav koordinatörlerimiz atama yapılan binaları kontrol ediyor. Konuyla ilgili tüm yükseköğretim kurumlarımıza bilgilendirme yapıldı. MEB ile de bunu görüştük. Ayrıca tüm valiliklerimizi ve belediyelerimizi konuyla ilgili bilgilendirdik.”

GECİKMELERİ ÖNLEMEK İÇİN QR KOD UYGULAMASI

ÖSYM, adayların ve görevlilerin sınav binalarına ulaşabilmelerini kolaylaştırmak için QR kod uygulaması başlattı. Adaylar ve görevliler, sınav giriş belgelerindeki QR kodu kullanarak sınava girecekleri binanın konumunu ve ne kadar sürede ulaşabileceklerini öğrenebilecek.

Uygulama şu anda ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlarda kullanılabiliyor. ÖSYM Başkanı Özer, şöyle konuştu:

“Adayların sınav binalarına alınması 09.45’te sona eriyordu, bunu 10.00 olarak değiştirdik. Artık adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. QR kodu da özellikle adayların sınav binalarına geç kalmalarını önlemeye ve ulaşmalarını kolaylaştırmaya yönelik bir önlem. Ayrıca YKS’ye yönelik hazırladığımız bilgilendirici afişlerin kullanılması için tüm illerimizde belediye başkanlıklarıyla görüşülüyor. YKS’nin güvenli ve huzur içinde tamamlanması için gerekli tüm önlemleri almaya çalışıyoruz.”

GEÇMİŞ YILIN SORULARI ÖSYM'DE

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1999 yılından itibaren düzenlenen üniversite sınav sorularını internet sitesinde yayınladı. Bu yıl üniversite sınavlarına girecek adaylar 1999-2009 yıllarında tek aşamalı olarak ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile 2010-2017 arasında iki aşamalı olarak yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) ait tüm sorulara ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir.

Öte yandan ÖSYM tarafından, diğer sınavların geçmiş yıllara ait sorularının da açıklanmasının planlandığı öğrenildi.



2 Ağustos 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 33’üncü maddesi ile 53’üncü fıkrası bendi gereğince ÖSYM, düzenlediği sınavların sorularını yayınlamayacağını duyurmuştu. ÖSYM tarafından belirlenecek sınavlara ait soruların yüzde 10’u kurumun internet sitesinde yer almıştı.



ÖSYS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN