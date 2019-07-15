YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman?
15-16 Haziran tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. YKS sınav sonuçları sonrasında süreç tercih aşaması ile devam edecek. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS üniversite sınavı sonuçları açıklaması, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. ÖSYM üzerinden sonuçları görüntüleyecek olan öğrenciler, buna göre tercih aşamasına dahil olabilecek. Peki, YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin belirlediği o tarih hakkında detaylı bilgiler
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıklayacağı YKS üniversite sınavı sonuçları, 18 Temmuz Perşembe günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden kimlik bilgileri ile sorgulanabilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında açıklanacak. YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.
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