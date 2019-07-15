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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman?

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YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman?

15-16 Haziran tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. YKS sınav sonuçları sonrasında süreç tercih aşaması ile devam edecek. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YKS üniversite sınavı sonuçları açıklaması, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. ÖSYM üzerinden sonuçları görüntüleyecek olan öğrenciler, buna göre tercih aşamasına dahil olabilecek. Peki, YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin belirlediği o tarih hakkında detaylı bilgiler

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklayacağı YKS üniversite sınavı sonuçları, 18 Temmuz Perşembe günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden kimlik bilgileri ile sorgulanabilecek. 

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında açıklanacak. YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 

Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

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