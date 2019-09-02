YKS üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından neredeyse bir aylık zaman geçti. İlk yerleştirme sonucu herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan gençler, ikinci bir şans olan ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, üniversite ikinci tercihleri ne zaman? YKS ek yerleştirme işlemi ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) YKS ek tercih sürecine ilişkin yapacağı duyuru, bu kapsamda beklenti içinde olan on binlerce genç ve ailesi tarafından heyecanla bekleniyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte sorgulamalarına hız veren vatandaşlar, konuya dair resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2019 YKS ek tercih ve ikinci yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar...
KİMLER EK TERCİHLERE BAŞVURU YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
EK TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ?
YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.
TARİH BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin eylül ayının ilk haftalarında başlatılması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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