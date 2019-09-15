YKS üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) alınan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerini tamamlayan on binlerce üniversiteli adayı, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, YKS üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri tamamlandı. Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak tamamladı. ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz yıl baz alındığın YKS ek tercih sonuçlarının 7 ila 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 2018 yılında 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerinin sonuçları 28 Eylül’de duyurulmuştu.
Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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