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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.08.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YÖK YKS tercih robotu

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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YÖK YKS tercih robotu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri devam ediyor. YKS tercihlerinin nasıl yapıldığını ve ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler araştırmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan tercih sürecinde öğrencilere yol gösteren YÖK YKS tercih robotu atlasının nasıl kullanıldığı da araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YÖK YKS tercih sihirbazı nasıl kullanılır?

ÖSYM tarafından yapılan YKS tercihleri başladı. Aldıkları puanlar doğrultusuna tercih işlemlerine yön veren milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin tercihler için belirlediği son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, merakla sorgulanan 'YKS tercihleri ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı ve YKS tercih sihirbazı hakkında detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından 7 Ağustos'ta başlatılan YKS tercihleri 14 Ağustos'ta sona erecek. Tercih işlemleri bu süre içinde ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak. Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün; Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları, Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler, Yerleşenlerin geldikleri iller, Yerleşenlerin öğrenim durumu, Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları, Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları, Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri, Yerleşenlerin mezun oldukları liseler, Yerleşen okul birincileri, Taban puan ve başarı sırası istatistikleri, Yerleşen son kişinin profili, Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları, Yerleşenlerin YGS puanları, Yerleşenlerin YGS başarı sıraları, Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri, Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler), Yerleşme koşulları bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

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