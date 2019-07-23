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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih işlemleri 23 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirirken, YKS son tercih tarihi de merak edilmeye başlandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019-YKS sınav sonuçlarını öğrenen adayların şimdi de üniversite tercih işlemleri başladı. TYT, AYT, YDT puanları üzerinden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının başarı sıralaması ve önceki yılların taban puanları YKS tercih klavuzunda yer alıyor. Üniversite adayları, tercih işlemlerini bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, YKS tercihleri hakkında bilgiler.

ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da başlatılan tercih süreci, 29 Temmuz 2019'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih süreci devam ederken, tercih sonuçlarının belli olacağı tarih şimdiden merak edilmeye başlandı. Ancak, 2019-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tarih belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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