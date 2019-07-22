YKS tercihleri başlıyor.. YÖK Atlas tercih ekranı nasıl kullanılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih süreci 23 Temmuz'da başlıyor. YÖK, Atlas tercih robotu, üniversite adaylarının tercih işlemlerine ışık tutmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kullanılacak. Atlas tercih robotunda, 2019 YKS ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarının kontenjan bilgilerine erişilecek. Peki, YKS YÖK Atlas tercih ekranı nasıl kullanılır? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
2019-YKS sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi de tercih sürecine dahil olacaklar. YKS tercihleri ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınacak. Öte yandan, YÖK Atlas tercih robotu, tercih sürecinde,pek çok kişinin tercihlerini yönlendirmesine yardımcı olacak. Ayrıca adaylar, YÖK Atlas tercih robotu sistemi üzerinden, geçtiğimiz yılların taban puanlarını görüntüleyecek. Peki, tercih süreci nasıl işleyecek? İşte, YÖK tercih sihirbazı ve tercih süreci ile ilgili merak edilenler.
YKS TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri 23-29 Temmuz'da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
YÖK ATLAS TERCİH EKRANI NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ÖN LİSANS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YÖK LİSANS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
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