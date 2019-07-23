YKS tercihleri başladı mı? ÖSYM AİS üniversite tercih sayfası
ÖSYM'nin yayımladığı 2019 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihlerinin bugün başlaması bekleniyor. Öğrencilerin gözü şimdi ÖSYM AİS üniversite tercih sayfasında. Peki, YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri saat kaçta başlayacak?
Üniversiteye gitme hayali kuran gençlerin heyecanla beklediği üniversite tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 23-29 Temmuz'da 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler tarihin gelmesiyle araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
ÖSYM tarafından yapılan 2019-YKS'de adayların tercihleri 23 Temmuz'da alınmaya başlanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.
YKS tercih sayfası henüz aktif olmadı. Üniversite tercihlerinin alınacağı ÖSYM AİS sayfasının YKS için saat 10:00 civarı aktif olacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
YKS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.
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