YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından 6 Ağustos'da açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi lisan veya önlisans programına yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Konuyla ilgili detaylar araştırılırken, kimlerin ek tercih yapma hakkında sahip olduğu da adayların merak ettiği bir diğer husus oldu. Peki, YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019-YKS tercih sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açtı. Tercih hakkını kullanmayan ya da 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşemeyip açıkta kalan adaylar, umutlarını boş kontenjanla belirlenen ek tercih sürecine çevirdi. Peki, kimler YKS ek tercih hakkına sahip? İşte, YKS ek tercih sürecine dair bilgiler.
EK TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
ÖSYM'nin yayınlamış olduğu YKS kontenjanlar klavuzunda, YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılmayacağına dair herhangi bir açıklaması bulunmuyor.
EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.
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