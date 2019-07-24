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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

YKS tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercihi için gözde bölümler neler?

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YKS tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercihi için gözde bölümler neler?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercihler başladı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek olan tercih işlemleri en fazla bölümden oluşabilecek. Adaylar, YKS tercih işlemlerini gerçekleştirirken bölümlerin sıralama sınırları gibi detaylarına riayet edecek. Bölümlerin sıralama kriterleri, kılavuzun koşullar bölümünden görüntülenebilecek. Peki, YKS tercihi sonrası üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercihlerde değerlendirilebilecek bazı yeni bölümler

Binlerce gencin üniversiteli olma hayaliyle başladığı YKS tercihleri için süreç, 23 Temmuz Salı günü resmen başladı. 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar 24 tercih hakkından dilediği kadarını doldurabilecek olan adaylar, daha sonraki süreç için ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçlarını bekleyecek. Peki, YKS tercihi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o soruların cevabı ve detaylı bilgiler

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.

TERCİHLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Öncelikle tercih edeceğiniz bölümü gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulayın. Okuyamayacağınızı düşündüğünüz bölümü “Bir yere yerleşmeliyim” düşüncesiyle kesinlikle yazmayın.
- Tercihlerinizi oluştururken bölümlerin başarı sıralarını göz önünde bulundurun.
- Başarı sıranızın üzerinde ve en çok istediğiniz bölümlere ilk üç sırada yer verebilirsiniz. Orta sıralarda yani 5 ile 18 arası tercihlerde, yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın bölümleri; 19-24 arasına girme olasılığının çok yüksek olduğu bölümleri koyabilirsiniz.
- Kılavuzu iyi okuyun. Programın adayda aradığı koşulların belirtildiği tabloları inceleyin. Okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayamadığınız programın tercihi geçersiz sayılacak. Puanınız yettiği için yerleştirilseniz de kaydınız yapılmayacak.
- Başarı sırası barajlarını dikkate alın. Kontenjan boş kalsa da, barajın altındaysanız o bölüme yerleşemezsiniz.
- Düşündüğünüz üniversite devlet mi, vakıf mı? Buna dikkat edin. Bölümleri, meslekleri iyi araştırın.

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YENİ BÖLÜMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Tercihlerini gerçekleştirmek için bölümleri detaylıca araştıran adaylar, yeni bölümler ve iş imkanları hakkında araştırmalarını da detaylıca sürdürüyor. Peki, tercihlerinizde göz önünde bulunduracağınız yeni ve dikkat çeken bölümler hangileri? İşte, o konu hakkında uzmanlardan bazı bilgiler

STAJA BEKLENİYORLAR

Prof. Dr. Ebru Sezer (Hacettepe Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği Bölüm Başkanı): “Hedefimiz adrese teslim yapay zekâ mühendisleri yetiştirmek. Bölüm, bilgi birikiminin kalıcılaşması ihtiyacı tespit edilerek açıldı. Kendi kendine karar verebilen, davranış geliştirebilen, veri üzerinde bilgi çıkarımı yapabilen tüm sistemlerde yapay zekâ mühendislerinin bir rolü, uygulaması ve istihdamı olacak. Yapay zekâ, uygulama alanlarına göre değişkenlik gösteriyor. Son iki sene bu alanların çeşitliliğini modelleyecek bir ders programı oluşturduk. Yetişmiş insan kaynağına en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerden biri bu alan. Öğrencilerimiz şimdiden staj programları için bekleniyor. İşbirliği teklifleri alıyoruz. Mezunlarımız sağlık, savunma, bilgi sistemleri, kamu ve özel sektörlerde görev alabilecek. Diplomalarında “Bilgisayar mühendisliği bölümü yapay zekâ mühendisliği programını bitirmiştir. Yapay zekâ mühendisliği unvanını almıştır” diye yazacak”

SAVUNMADA ÖNEMLİ ROL

 Prof. Dr. Sezgin Bakırdere (Yıldız Teknik Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı): Ülkemizdeki hava araçlarında yer alan elektronik sistemlerin neredeyse tamamı ithal. Bu alanda nitelikli insanlara ihtiyaç var. Havacılık elektroniği bölümümüz savunma sanayiinde ve sivil havacılıkta kullanılan hava araçları düşünüldüğünde ülkenin bu alanda kalkınmasında önemli rol üstelenecek. Havacılık elektroniğindeki teknolojik eksikliği gidermeyi ve kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim dilimiz yüzde 100 İngilizce olarak planlandı. Öğrencilerimiz eğitim süresi boyunca kamu veya özel kuruluşlarda staj yapacak ve uygulama eğitimi alacak. TUSAŞ ile staj, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu ile de uygulama protokolü imzalandı. Mezunlarımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kuvvetleri, Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel sektör havacılık kuruluşları ile hava aracı elektrik ve elektroniğine destek veren kuruluşlarda çalışabilecek.

‘FOTONİK’ ÖĞRENCİ BEKLİYOR

Prof. Dr. Canan Varlıklı (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü Başkanı): Fotonik; fizik, kimya, elektrik, elektronik ve malzeme bilimleri disiplinlerinin; ışıl bilimiyle mühendisliği üzerine birlikte çalıştığı bir bölüm. Işığı algılayan, oluşturan, etkileyen malzeme, aygıt ve sistemler genel ilgi alanı. 2015’te ‘UNESCO Dünya Işık Yılı’nda lisansüstü programı açtık. Bu yıl lisans olarak ilk kez öğrenci alacağız. Öğretim kadrosunda farklı disiplinlerden bir araya gelen akademisyenler var. Mezunlar, uzmanlaşma alanlarına göre sağlık, savunma, enerji, aydınlatma ve iletişim gibi sektörlerde; AR-GE faaliyeti yürüten, üretim yapan, hizmet veren kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlarda iş bulabilecek. Henüz bilinen bir alan değil. Ancak istihdam konusunda herhangi bir kaygımız yok. Nano-teknoloji evrimiyle ışık bu anlamda pek çok başka teknolojinin içinde yer alan bir olgu oldu.

HEM İŞLETME HEM ZİRAAT

 Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın (Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı): Gelişmiş ülkelerin seviyesine gelebilmek için sadece işletmeci veya ziraat mühendisi olmak yeterli değil. Bu nedenle ikisini de kapsayan bir ders programı oluşturduk. Yurtdışındaki yeni tarım ve sulama modellerini, kârlı ürünleri takip edebilmek için bölümümüz İngilizce. En büyük farklılıklardan biri de bilişim sistemleriyle ilgili dersler olması. Çağa uyum sağlayabilmek için bilişimin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Mezunlar, tarım alanında işletme, ithalat ve ihracat yapan her türlü kurumda çalışabilecek. İstihdam kaygımız yok. Toplam dört staj ile işin nasıl yapıldığını yerinde görebilecekler. Yurtdışındaki bazı okullarla anlaşma sürecindeyiz. Olursa öğrencilerimiz hem yurtdışındaki okullarda hem de yurtiçindeki firmalarda deneyim kazanacak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 

Öğr. Görevlisi Şenay Kocakoyun Aydoğan (Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü): Bilgisayar programcılığıyla eş zamanlı yürütülen ve alt alanı olan bir bölüm, çok revaçta. Amacımız oluşturulan bilgiyi korumak. Bilginin üretilmesi çok kolaylaştı ancak saklama ve güvenlik konusunda eksiklikler var. Yeni neslin ilgisi de bu alana yöneliyor. Öğrenciler eğitim sürecinde zorunlu staj yapacak. Mezunlar yazılım ve bilgi işlem firmalarında, elektronik ticaret yapan, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi olan ve diğer bilgisayar ağıyla uzaktan eğitim veren kuruluşlarda çalışabilecek. Sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistemli ağ danışmanı ve programcısı olarak görev alabilecekler. Bu alanda uzman açığı var. Ayrıca bilgisayar, fizik, endüstri ve yazılım mühendislikleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği gibi bölümlere de dikey geçiş yapabilecekler.

HİBRİD TEKNOLOJİSİ

 Öğr. Görevlisi Emre Altınkaya (Bilecik Şeyh Edabali Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü): Otomotivde en çok ilgi çeken teknolojilerden biri de hibrid ve elektrikli araçlar. Bölümümüzün amacı ihtiyaç duyulan yeterli teori ve beceriye sahip nitelikte ara eleman yetiştirmek. Hibrid ve elektrikli araçlar disiplinlerarası bir bölüm. Bu nedenle üniversitemizde bilgisayar, temel bilimler, elektrik, elektronik, programlanabilen mantık denetleyici, motor ayarları laboratuvarları, içten yanmalı motorlar için de benzin ve dizel motorları atölyesi var. Okulda elektrik dolum ünitesi de mevcut. Öğrenciler, tüm otomotiv fabrikalarında ve şarj ünitelerinin yapımını veya bakımını üstlenen kuruluşlarda staj imkânı bulabilecek. Mezunlarımız tekniker unvanıyla hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi araştırma enstitülerinin Ar-Ge departmanlarında, otomotiv fabrikalarında, şarj üniteleri ve istasyonlarıyla çalışma yapan endüstriyel kuruluşlarda görev alabilecek.     

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