YKS tercih sonuçları trendler arasına girdi – ÖSYM Başkanı’ndan ‘sonuçlar ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sonuçları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. YKS tercih sonuçları için sabırsızlanan adaylar, çeşitli etiketleri kullanarak ÖSYM’ye seslerini duyurmaya çalışıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 28 Temmuz'da sona erdi. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşip yerleşemediklerini merak eden adaylar, heyecanla YKS tercih sonuçlarını beklerken bir yandan da sosyal medyadan yetkililere sesleniyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, gençlerin #OSYMSONUCLARİACİKLA ve#birseyunutmadınmıosym etiketlerini kullanarak sorduğu soruları yanıtsız kalmadı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Aygün sosyal medyadan yaptığı YKS açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı . Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. Unutmadık merak etmeyin, biraz daha sabır.”
KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
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