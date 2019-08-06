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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

YKS tercih sonuçları trendler arasına girdi – ÖSYM Başkanı’ndan ‘sonuçlar ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt

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YKS tercih sonuçları trendler arasına girdi – ÖSYM Başkanı’ndan ‘sonuçlar ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sonuçları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. YKS tercih sonuçları için sabırsızlanan adaylar, çeşitli etiketleri kullanarak ÖSYM’ye seslerini duyurmaya çalışıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 28 Temmuz'da sona erdi. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşip yerleşemediklerini merak eden adaylar, heyecanla YKS tercih sonuçlarını beklerken bir yandan da sosyal medyadan yetkililere sesleniyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, gençlerin #OSYMSONUCLARİACİKLA ve#birseyunutmadınmıosym etiketlerini kullanarak sorduğu soruları yanıtsız kalmadı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Aygün sosyal medyadan yaptığı YKS açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı . Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. Unutmadık merak etmeyin, biraz daha sabır.”

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

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