YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
ÖSYM Başkanlığı’nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tercihler için tanınan süre tamamlanırken, adayların da tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemine gelmeye başladı. Heyecanla 2019- YKS sonuçlarını bekleyen üniversite adayları ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2,5 milyondan fazla üniversite adayı katılım sağladığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 23 Temmuz'da başlayan tercih işlemlerinde sona gelindi. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla, hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen adaylar, şimdi de YKS yerleştirme sonuçlarına odaklandı. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak. İşte, YKS tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler.
2019 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2019-YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
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