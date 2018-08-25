YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos'ta sona ermişti. İşlemlerini tamamladıktan sonra beklemeye geçen yüz binlerce aday heyecanla, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS tercih işlemlerinin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından, en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı oldu. Aldıkları puanlar doğrultusunda tercihlerini yapan yüz binlerce üniversiteli adayı, heyecanla ÖSYM'den gelecek sonuç açıklama haberine odaklanmış durumda. İşte, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ya da bir diğer deyişle üniversite yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı kayıt işlemlerinin tarihi düşünüldüğünde tercih sonuçlarının ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. Konu hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.
Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME
Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.
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