YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından, tercih süreci adaylar için başladı. Üniversite adayları, 2 yıllık ve 4 yıllık programların puanlarını göz önünde bulundurarak, 24 tercih hakkından dilediği kadarını doldurabilecek. ÖSYM tarafından yayınlanan tercih klavuzunda yer alan ön lisans ve lisans programlarına göre tercihlerini sürdüren adaylar, bir yandan da tercihlerin biteceği tarihi sorgulamaya başladı. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek?
Binlerce üniversite adayı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden YKS tercihlerine devam ediyor. Adaylar, tercih süresince, geçmiş yılların taban puanlarına göre bölümlerin sıralamasını gerçekleştiriyor. 23 Temmuz Salı günü başayan tercih maratonunun bitmesine kısa zaman kala, tercihlerin açıklanacağı tarih de bir diğer gündem konusunu oluşturdu. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih yaparken nelere dikkat etmeli? İşte, 2019 YKS tercih süreci hakkında bazı bilgiler.
ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da başlatılan tercih süreci 29 Temmuz Pazartesi günü son bulacak. 24 tercih hakkından dilediği kadarını doldurabilecek olan adaylar, daha sonraki süreç için ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçlarını bekleyecek. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. Ancak, üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
- Öncelikle tercih edeceğiniz bölümü gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulayın. Okuyamayacağınızı düşündüğünüz bölümü “Bir yere yerleşmeliyim” düşüncesiyle kesinlikle yazmayın.
- Tercihlerinizi oluştururken bölümlerin başarı sıralarını göz önünde bulundurun.
- Başarı sıranızın üzerinde ve en çok istediğiniz bölümlere ilk üç sırada yer verebilirsiniz. Orta sıralarda yani 5 ile 18 arası tercihlerde, yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın bölümleri; 19-24 arasına girme olasılığının çok yüksek olduğu bölümleri koyabilirsiniz.
- Kılavuzu iyi okuyun. Programın adayda aradığı koşulların belirtildiği tabloları inceleyin. Okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayamadığınız programın tercihi geçersiz sayılacak. Puanınız yettiği için yerleştirilseniz de kaydınız yapılmayacak.
- Başarı sırası barajlarını dikkate alın. Kontenjan boş kalsa da, barajın altındaysanız o bölüme yerleşemezsiniz.
- Düşündüğünüz üniversite devlet mi, vakıf mı? Buna dikkat edin. Bölümleri, meslekleri iyi araştırın.
ÖSYM'DEN YKS TERCİHLERİYLE İLGİLİ HATIRLATMA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 YKS'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tercih sürecindeki adaylara bazı hatırlatmalarda bulundu.
Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS tercih sürecindeki adaylarımıza bazı hatırlatmalar" mesajıyla, 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik video paylaştı.
Yükseköğretim programlarına başvurabilmek için en az kaç puan alınması gerektiği bilgisinin verildiği videoda, ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puan türünde en az 150, özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT puan türünde en az 150, merkezi genel yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerektiği hatırlatıldı.
Videoda, 23-29 Temmuz tarihlerindeki tercih süresi içinde, yapılan tercihlerin güncellenebilme imkanı olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılmayan tercihlerin geçersiz sayılacağı uyarısında bulunuldu.
Engelli adaylara yönelik önerilerin yer aldığı videoda, özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımının nasıl olacağı noktasında da bilgi veriliyor.
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