YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
GeriGündem YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.07.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından, tercih süreci adaylar için başladı. Üniversite adayları, 2 yıllık ve 4 yıllık programların puanlarını göz önünde bulundurarak, 24 tercih hakkından dilediği kadarını doldurabilecek. ÖSYM tarafından yayınlanan tercih klavuzunda yer alan ön lisans ve lisans programlarına göre tercihlerini sürdüren adaylar, bir yandan da tercihlerin biteceği tarihi sorgulamaya başladı. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

Binlerce üniversite adayı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden YKS tercihlerine devam ediyor. Adaylar, tercih süresince, geçmiş yılların taban puanlarına göre bölümlerin sıralamasını gerçekleştiriyor. 23 Temmuz Salı günü başayan tercih maratonunun bitmesine kısa zaman kala, tercihlerin açıklanacağı tarih de bir diğer gündem konusunu oluşturdu. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih yaparken nelere dikkat etmeli? İşte, 2019 YKS tercih süreci hakkında bazı bilgiler.

ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da başlatılan tercih süreci 29 Temmuz Pazartesi günü son bulacak. 24 tercih hakkından dilediği kadarını doldurabilecek olan adaylar, daha sonraki süreç için ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçlarını bekleyecek. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. Ancak, üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Öncelikle tercih edeceğiniz bölümü gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulayın. Okuyamayacağınızı düşündüğünüz bölümü “Bir yere yerleşmeliyim” düşüncesiyle kesinlikle yazmayın.

- Tercihlerinizi oluştururken bölümlerin başarı sıralarını göz önünde bulundurun.

- Başarı sıranızın üzerinde ve en çok istediğiniz bölümlere ilk üç sırada yer verebilirsiniz. Orta sıralarda yani 5 ile 18 arası tercihlerde, yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın bölümleri; 19-24 arasına girme olasılığının çok yüksek olduğu bölümleri koyabilirsiniz.

- Kılavuzu iyi okuyun. Programın adayda aradığı koşulların belirtildiği tabloları inceleyin. Okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayamadığınız programın tercihi geçersiz sayılacak. Puanınız yettiği için yerleştirilseniz de kaydınız yapılmayacak.

- Başarı sırası barajlarını dikkate alın. Kontenjan boş kalsa da, barajın altındaysanız o bölüme yerleşemezsiniz.

- Düşündüğünüz üniversite devlet mi, vakıf mı? Buna dikkat edin. Bölümleri, meslekleri iyi araştırın.

ÖSYM'DEN YKS TERCİHLERİYLE İLGİLİ HATIRLATMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 YKS'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tercih sürecindeki adaylara bazı hatırlatmalarda bulundu.

Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS tercih sürecindeki adaylarımıza bazı hatırlatmalar" mesajıyla, 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik video paylaştı. 

Yükseköğretim programlarına başvurabilmek için en az kaç puan alınması gerektiği bilgisinin verildiği videoda, ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puan türünde en az 150, özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT puan türünde en az 150, merkezi genel yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerektiği hatırlatıldı.

Videoda, 23-29 Temmuz tarihlerindeki tercih süresi içinde, yapılan tercihlerin güncellenebilme imkanı olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılmayan tercihlerin geçersiz sayılacağı uyarısında bulunuldu.

Engelli adaylara yönelik önerilerin yer aldığı videoda, özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımının nasıl olacağı noktasında da bilgi veriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından Bakan Akar’dan flaş açıklama
Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var...
Şok detaylar ortaya çıktı: Tecavüzler video kaydına alınmış
Fatih'te hareketli dakikalar... Linç etmek istediler