YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak?
23 Temmuz'da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 29 Temmuz'da son buldu. ÖSYM Başkanlığı’nca YKS tercih sürecinin tamamlanmasıyla, adayların gündemine sonuç tarihi gelmeye başladı. Üniversite adayları, heyecanla YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamayı bekliyor. Peki, 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS yerleştirme sonuçları hakkında detaylar.
ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde tercihlerini tamamlayan adaylar, şimdi de yerleştirme sonuçlarına kilitlendi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, ek yerleştirme süreci ve üniversite kayıtları başlayacak. Peki, Üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte, o konuya dair bilgiler.
Yerleştirme değerlendirmelerinin ardından, YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak. Ancak YKS tercih sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. YKS tercihleri geçen sene 7-14 Ağustos tarihlerinde alınıp yerleştirme sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı.
Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.
EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
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