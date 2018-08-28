YKS tercih sonuçlarÄ± için gözler ÖSYM'de... AÄŸustos takviminde dikkat çeken
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) tercih telaÅŸÄ± sona erdi, adaylarÄ± sonuÃ§ heyecanÄ± sardÄ±. Tercihlerini internet Ã¼zerinden elektronik ortamda gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¼niversite adaylarÄ±, YKS tercih sonuÃ§larÄ±nÄ± yine online sistem Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilecek. AdaylarÄ±n ÅŸu aÅŸamada merak ettiÄŸi tek bir soru var: YKS tercih sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak?
Ã–SYM'nin duyuracaÄŸÄ± YKS tercih sonuÃ§larÄ± iÃ§in geri sayÄ±m sÃ¼rÃ¼yor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 26 Temmuz tarihinde sona eren Ã¼niversite tercihlerinin sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM'nin internet sitesi Ã¼zerinden 8 AÄŸustos tarihinde eriÅŸime aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l iÃ§in en net aÃ§Ä±klama ise Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilen Ã–SYM eski BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zerâ€™den gelmiÅŸti. Temmuz ayÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Ã–zer, YKS puanlarÄ±yla yapÄ±lan tercih sonuÃ§larÄ±nÄ±n 31 AÄŸustos Cuma gÃ¼nÃ¼ ilan edileceÄŸini ifade etmiÅŸti. Adaylar, YKS puanlarÄ±yla tercih ettiÄŸi Ã¼niversite ve bÃ¶lÃ¼mlerden birine yerleÅŸip yerleÅŸemediÄŸini https://ais.osym.gov.tr/ adresinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilecek.
Ã–SYM AÄžUSTOS AYI TAKVÄ°MÄ°
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM), geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÄŸustos ayÄ± takvimini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±..Â Ã–SYMâ€™nin sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± takvime gÃ¶re, Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) Ã¶n lisans baÅŸvurularÄ± 28 AÄŸustos- 12 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. AÄŸustosâ€™ta ayrÄ±ca temmuz ayÄ±nÄ±n son haftalarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen KPSS genel kÃ¼ltÃ¼r- genel yetenek ve Ã–ABT sonuÃ§larÄ±nÄ±n da 31 AÄŸustosâ€™da aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± takvimde yer aldÄ± ancak YKS tercih sonuÃ§larÄ±yla ilgili bir bilgilendirme yapÄ±lmamasÄ± dikkat Ã§ekti.
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