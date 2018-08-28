MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriYKS tercih sonuçlarÄ± için gözler ÖSYM'de... AÄŸustos takviminde dikkat çeken
GeriGÃ¼ndem YKS tercih sonuçlarÄ± için gözler ÖSYM'de... AÄŸustos takviminde dikkat çeken
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

Gündem
28.08.2018 - 13:25, Son GÃ¼ncelleme:

YKS tercih sonuçlarÄ± için gözler ÖSYM'de... AÄŸustos takviminde dikkat çeken

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YKS tercih sonuçlarÄ± için gözler ÖSYM'de... AÄŸustos takviminde dikkat çeken

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) tercih telaÅŸÄ± sona erdi, adaylarÄ± sonuÃ§ heyecanÄ± sardÄ±. Tercihlerini internet Ã¼zerinden elektronik ortamda gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¼niversite adaylarÄ±, YKS tercih sonuÃ§larÄ±nÄ± yine online sistem Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilecek. AdaylarÄ±n ÅŸu aÅŸamada merak ettiÄŸi tek bir soru var: YKS tercih sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak?

Ã–SYM'nin duyuracaÄŸÄ± YKS tercih sonuÃ§larÄ± iÃ§in geri sayÄ±m sÃ¼rÃ¼yor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 26 Temmuz tarihinde sona eren Ã¼niversite tercihlerinin sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM'nin internet sitesi Ã¼zerinden 8 AÄŸustos tarihinde eriÅŸime aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l iÃ§in en net aÃ§Ä±klama ise Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilen Ã–SYM eski BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zerâ€™den gelmiÅŸti. Temmuz ayÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Ã–zer, YKS puanlarÄ±yla yapÄ±lan tercih sonuÃ§larÄ±nÄ±n 31 AÄŸustos Cuma gÃ¼nÃ¼ ilan edileceÄŸini ifade etmiÅŸti. Adaylar, YKS puanlarÄ±yla tercih ettiÄŸi Ã¼niversite ve bÃ¶lÃ¼mlerden birine yerleÅŸip yerleÅŸemediÄŸini https://ais.osym.gov.tr/ adresinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilecek.

Ã–SYM AÄžUSTOS AYI TAKVÄ°MÄ°

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM), geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÄŸustos ayÄ± takvimini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±..Â  Ã–SYMâ€™nin sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± takvime gÃ¶re, Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) Ã¶n lisans baÅŸvurularÄ± 28 AÄŸustos- 12 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. AÄŸustosâ€™ta ayrÄ±ca temmuz ayÄ±nÄ±n son haftalarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen KPSS genel kÃ¼ltÃ¼r- genel yetenek ve Ã–ABT sonuÃ§larÄ±nÄ±n da 31 AÄŸustosâ€™da aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± takvimde yer aldÄ± ancak YKS tercih sonuÃ§larÄ±yla ilgili bir bilgilendirme yapÄ±lmamasÄ± dikkat Ã§ekti.

Â

YKS tercih sonuÃ§larÄ± iÃ§in gÃ¶zler Ã–SYMde... AÄŸustos takviminde dikkat Ã§eken

Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Van GÃ¶lÃ¼ iÃ§in tÄ±rmanmÄ±ÅŸlardÄ±! Ä°ngiliz uÃ§aÄŸÄ±nÄ± buldularâ€¦

KarabÃ¼kâ€™teki â€˜Tabiat ParkÄ±â€™nda korkutan yangÄ±n

OtobÃ¼ste Ã§antasÄ±nÄ± unuttu, ÅŸofÃ¶re saldÄ±rdÄ±: 'Ne yapacaÄŸÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m'

AÅŸiret liderinin kÄ±zÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼nde takÄ±lan para ve altÄ±n dudak uÃ§uklattÄ±