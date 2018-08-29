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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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29.08.2018 - 18:59, Son Güncelleme:

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçlarını açıklamasının ardından gözler bu kez yaklaşık iki haftadır heyecanla beklenen YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik beklenti içinde olan yüz binlerce genç ve ailesi, ÖSYM'den gelecek YKS tercih sonuçları haberine odaklanmış durumda. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteli adaylarının heyecanlı bekleyişi bugünde devam ediyor. Aldıkları puanlar kapsamında geçtiğimiz günlerde tercih işlemlerini tamamlayarak hayallerindeki üniversiteleri tercih listesine yazan adaylar, YKS tercih sonuçları ya da bir diğer ifade ile üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. 31 Ağustos'ta açıklanması beklenen KPSS sonuçlarının beklenenden erken açıklanmasıyla beklenti içine giren adayların gözü ve kulağı ÖSYM'den gelecek yerleştirme sonuçları açıklandı haberinde. İşte, YKS tercih sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarına yönelik araştırmalar, sonuçların bugünde açıklanmaması üzerine yoğunluk kazandı. Günlerdir beklenti içinde olan üniversiteli adayı gençler ve onların aileleri, konu hakkında tatmin edici bilgi edinmek adına araştırmalarına hız vermiş durumda.

Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl için en net açıklama ise Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilen ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’den gelmişti. Özer, temmuz ayında yaptığı açıklamaya göre, YKS puanlarıyla yapılan tercih sonuçları 31 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. Adaylar cuma günü YKS puanlarıyla tercih ettiği üniversite ve bölümlerden birine yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek.

ÖSYM AĞUSTOS AYI TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz günlerde ağustos ayı takvimini paylaşmıştı..  ÖSYM’nin sosyal medya hesabından da paylaştığı takvime göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 28 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ağustos’ta ayrıca temmuz ayının son haftalarında gerçekleşen KPSS genel kültür- genel yetenek ve ÖABT sonuçlarının da 31 Ağustos’da açıklanacağı takvimde yer aldı ancak YKS tercih sonuçlarıyla ilgili bir bilgilendirme yapılmaması dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme Sonuçları açıklandığı zaman, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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