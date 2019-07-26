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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 20:16, Son Güncelleme:

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından başlatılan tercih maratonu devam ediyor. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamalarına göre tercihlerini tamamlayan adaylar bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi mi? İşte, o konuya dair bilgiler.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, adayların 2019-YKS tercihleri devam ederken, heyecanla sonuçlara odaklanan öğrenciler, bir yandan da yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 24 tercih hakkı tanınan adaylar, tercihlerini yazarken geçmiş yılların başarı sıralamalarına dikkat edecekler. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, 2019-YKS tercih süreci hakkında merak edilen bilgiler.

23 Temmuz Salı günü ÖSYM tarafından başlatılan YKS tercihleri 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek. Tercih süreci boyunca adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih süreci boyunca adaylar yaptıkları tercih işlemlerinde değişim yapabilecekler.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.

Ancak konuya dair ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı.

TERCİHLER ONLİNE YAPILACAK

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmaları önem taşıyor.

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanacak tercih işlemleri için, kılavuzdaki "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okunarak ve tercih esnasında ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak, ayrıca ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak; sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

ÖSYM'nin duyurusunda adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
T.C. kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

 

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