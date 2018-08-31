YKS tercih sonuçları açıklandı | ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları
ÖSYM, binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini öğrenebilir. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. İşte, YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarıyla yapılan tercih sonuçlarını açıkladı. Böylece adayların günler devam eden bekleyişi sona erdi. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenilebiliyor...
Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
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KAYITLAR HAFTAYA
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenler için kayıt maratonu haftaya başlıyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
LİSEDE TEK DERS SINAVINA KALANLAR NE YAPACAK?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adaylar mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna verirse asıl kayıtları gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
BU BELGELERİ MUTLAKA HAZIRLAYIN
Kayıt için gerekli belgeler ise şöyle:
YKS yerleştirme sonuç belgesi, lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, ikametgah, askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge, 12 fotoğraf, kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler, üniversitelerin istediği belgeler. Bazı üniversiteler genel kayıt belgelerinin dışında belgeler de isteyebilir.
EK TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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