YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte, yerleştirme sonuçları ekranı
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları açıklandı. Sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, ‘2019-YKS tercih sonuçlarının sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. Adaylarımız sonuçlarına (link: https://sonuc.osym.gov.tr/) sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ulaşabilirler.’ İfadelerini kullandı.
YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı öncesinde açıklanacağını geçtiğimiz gün duyurmuştu.
ÖSYM tarafından az önce yapılan açıklamaya göre YKS tercih sonuçlarının açıklandığı resmi olarak duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de sosyal medya hesabından da yaptığı duyuru ile sınava giren adaylar şuanda sonuçları öğrenebiliyor.
ÖSYM YKS tercih sonuçları duyurusunu şu şekilde yaptı;
"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır."
YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2019-YKS tercih sonuçlarının sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. Adaylarımız sonuçlarına https://t.co/JUfUKOdOuU sayfamızdan ulaşabilirler.
2019-YKS tercih sonuçlarının sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. Adaylarımız sonuçlarına https://t.co/JUfUKOdOuU sayfamızdan ulaşabilirler.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 6, 2019
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