YKS tercih robotu.. YÖK Atlas 2018 YKS tercih motoru
YÖK Atlas, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. YÖK Atlas üzerinden tercih robotunu kullanarak aldıkları puana göre tercih sıralamalarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, YÖK Atlas üniversite tercih robotu nasıl kullanılabilecek? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler
YÖK Atlas üniversite tercih robotu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok üniversite adayının ziyaret ettiği ekran olacak. ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre adayların tercih işlemlerine kolaylık sağlayacak olan YÖK, Atlas tercih robotu aracılığıyla tercihleri kolaylaştıracak. Peki, YÖK Atlas üniversite tercih robotu nasıl kullanılacak? İşte, o detaylar
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
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