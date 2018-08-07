YÖK'ten üniversite tercihi yapacaklar için kolaylık... YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavı sonuçlarının açıklanması ardından bugün tercih süreci başlatıldı. Bu sene ilk kez uygulanan üniversite sınavıyla bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu nedenle YÖK, adayların tercih işlemini kolaylaştırmak için YKS tercih robotu hazırladı. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte, üniversiteli adaylarının bir numaralı gündem maddesi üniversite tercih işlemleri oldu. YKS tercih robotu da tercih sürecinde, pek çok kişinin tercihlerini yönlendirmesine yardımcı olacak. ÖSYM'nin açıkladığı YKS puanlarını YÖK'ün hazırladığı tercih atlası üzerinden tercih robotu gibi kullanabilirsiniz. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK tercih sihirbazı nasıl kullanılır?
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün; Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları, Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler, Yerleşenlerin geldikleri iller, Yerleşenlerin öğrenim durumu, Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları, Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları, Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri, Yerleşenlerin mezun oldukları liseler, Yerleşen okul birincileri, Taban puan ve başarı sırası istatistikleri, Yerleşen son kişinin profili, Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları, Yerleşenlerin YGS puanları, Yerleşenlerin YGS başarı sıraları, Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri, Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar, Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler), Yerleşme koşulları bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
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