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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YÖK ATLAS YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

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YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YÖK ATLAS YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS tercih robotu, Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal puanları ile hangi üniversiteye yerleşebileceklerini merak eden binlerce öğrencinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih etmek isteyen öğrenciler, YÖK’ün yayımladığı tercih robotu için araştırmalarına başladı. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümler dahilinde kullanılabilecek olan YÖK ATLAS tercih robotu ve detaylı bilgiler

TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

  1. Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
  2. Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
  3. Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
  4. Yerleşenlerin geldikleri iller
  5. Yerleşenlerin öğrenim durumu
  6. Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
  7. Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
  8. Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
  9. Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
  10. Yerleşen okul birincileri
  11. Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
  12. Yerleşen son kişinin profili
  13. Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
  14. Yerleşenlerin YGS puanları
  15. Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
  16. Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
  17. Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
  18. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
  19. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
  20. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
  21. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
  22. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
  23. Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

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