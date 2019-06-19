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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

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YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran'da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih kılavuzunun, ne zaman yayımlanacağına ilişkin bilgi verdi. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

YKS'nin tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarih ile tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi hakkında konuştu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanacağını bildirdi.

Adayların, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise matematikte zorlandığına ilişkin yorumların anımsatılması üzerine Aygün, "Sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı sınava giren adayların görüşlerinin bir yansımasıdır. Bunun bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk ya da kolaylık durumunun tüm adaylar için geçerli olduğu unutulmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Aygün, bu yıl YKS'de bazı ilklerin yaşandığına işaret ederek, "Özel sağlık durumu olan biri gazi olmak üzere üç adayın, gerekli tedbirler alınarak hastanelerinde sınav yapılmıştır. ÖSYM tarihinde ilk defa siyam ikizi sınava girmiştir. Siyam ikizleri ayrı kitapçık, ayrı cevap kağıdı ve işaretleyici desteği verilerek sınava alınmıştır." ifadelerini kullandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

YKS kapsamında yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdının basıldığını, sınav evraklarının, il ve ilçelere 420 şehirler arası nakil aracıyla taşındığını anlatan Aygün, YKS'de ayrıca 6 bin 582 kent içi nakil aracının kullanıldığını kaydetti.

Üç oturum halinde düzenlenen YKS'de yaklaşık 700 bin kişinin görev aldığını hatırlatan Aygün, sınavda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının adaylar ve aileleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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