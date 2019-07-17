YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2019 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS tercih kılavuzu, adayların sınavdan aldıkları puanlar dahilinde inceleyeceği alan olacak. 2019 YKS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin belirlediği tarihte yayımlanacak. YKS tercih kılavuzu adayların tercih edeceği alanlar hakkında özel koşulları ve nitelik taleplerini görmelerine imkan sağlayacak. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? ÖSYM'nin yayımlayacağı tarih belli mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2019 YKS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. YKS tercih kılavuzu kapsamında taban puanlar ve koşullar gibi detayları görüntüleyebilecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 31 Temmuz tarihinde açıklanan sonuçların ardından tercih işlemleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl aynı süreç ele alındığında tercihlerin 24 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı ve kılavuzun bu tarihte erişime açılacağı söylenebilir.
Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda tercih yapmadan önce ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ne dikkat edecek ve bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandıracak.
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