YKS taban puanları nasıl görüntülenir? YKS tercih kılavuzu detayları
YKS taban puanları, tercih kılavuzu dahilinde bölümler hakkında detayları görüntülemek isteyen birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediliyor. YKS kapsamında TYT ve AYT taban puanları bilgisinden yararlanacak olan öğrenciler, tercih kılavuzu içerisinde yer alacak olan detayları görüntüleyebilecek. Peki, YKS taban puanları nasıl görüntülenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerin taban puanlarından yararlanarak işlemlerine yön vermek isteyen binlerce öğrenci, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, YKS tercih kılavuzu dahilinde taban puanları nasıl görüntülenir? İşte, YKS taban puanlarını görüntüleyebileceğiniz o ekran
YKS TABAN PUANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
YÖK'ün hazırladığı ATLAS sayfası üzerinden görüntülenebilecek olan taban puanlar, YKS 2018 verilerini içerecek.
Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunmasına yardım amacıyla oluşturulan YÖK Atlas'a ait 2016, 2017 ve 2018 tercih dönemi istatistikleri incelendiğinde, hem adaylar hem de rehberler için vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğu anlaşılıyor.
Tercih dönemlerinde sistemi kullanan sayısı 4 milyon 287 bine ulaştı.
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2019 TERCİH DÖNEMİNDE İKİ YENİ MODÜL
YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen "Meslek Atlası" ve "Tercih Atlası" olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta "dijital kariyer rehberliği" hizmeti sunulmaya başlandı.
Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden bugünden itibaren kullanıma sunulan "Meslek Atlası" sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor.
"Meslek Atlası" modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları bulunuyor.
"Meslek Atlası"nda her meslekteki kontenjan ve yerleşen sayıları, puan ve başarı sırası analizi, yerleşenlerin öğrenim durumu, diğer tercihleri, ikamet yerleri ve mesleğin kaçıncı sırada tercih edildiği gibi veriler de yer alıyor.
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