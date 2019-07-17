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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

YKS taban puanları nasıl görüntülenir? YKS tercih kılavuzu detayları

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YKS taban puanları nasıl görüntülenir? YKS tercih kılavuzu detayları

YKS taban puanları, tercih kılavuzu dahilinde bölümler hakkında detayları görüntülemek isteyen birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediliyor. YKS kapsamında TYT ve AYT taban puanları bilgisinden yararlanacak olan öğrenciler, tercih kılavuzu içerisinde yer alacak olan detayları görüntüleyebilecek. Peki, YKS taban puanları nasıl görüntülenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerin taban puanlarından yararlanarak işlemlerine yön vermek isteyen binlerce öğrenci, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, YKS tercih kılavuzu dahilinde taban puanları nasıl görüntülenir? İşte, YKS taban puanlarını görüntüleyebileceğiniz o ekran

YKS TABAN PUANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

YÖK'ün hazırladığı ATLAS sayfası üzerinden görüntülenebilecek olan taban puanlar, YKS 2018 verilerini içerecek.

Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunmasına yardım amacıyla oluşturulan YÖK Atlas'a ait 2016, 2017 ve 2018 tercih dönemi istatistikleri incelendiğinde, hem adaylar hem de rehberler için vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğu anlaşılıyor. 

Tercih dönemlerinde sistemi kullanan sayısı 4 milyon 287 bine ulaştı.

YÖK ATLAS'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2019 TERCİH DÖNEMİNDE İKİ YENİ MODÜL

YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen "Meslek Atlası" ve "Tercih Atlası" olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta "dijital kariyer rehberliği" hizmeti sunulmaya başlandı.

Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden bugünden itibaren kullanıma sunulan "Meslek Atlası" sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor.

"Meslek Atlası" modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları bulunuyor.

"Meslek Atlası"nda her meslekteki kontenjan ve yerleşen sayıları, puan ve başarı sırası analizi, yerleşenlerin öğrenim durumu, diğer tercihleri, ikamet yerleri ve mesleğin kaçıncı sırada tercih edildiği gibi veriler de yer alıyor.

2019 YKS sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı Soru iptali duyuruldu
2019 YKS sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı! Soru iptali duyuruldu!
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