YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? Gözler üniversite sınavı sorularında
Üniversite giriş sınavı YKS'de 2. oturum AYT saat 13.30'da sona erdi. YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün 15.45'te uygulanacak. Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak. Peki, üniversite sınavı (YKS) soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) iki oturumu tamamlandı, gözler sorulara çevrildi. 15 Haziran Cumartesi günü TYT’de (Temel Yeterlilik Testi), bugün ise AYT’de (Alan Yeterlilik Testi) ter döken öğrenciler heyecanla soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki, YKS (AYT, TYT, YDT) soruları ne zaman yayınlanacak?
Üç oturumdan oluşan YKS’de sona gelindi. Adaylar, YDT’ye de katıldıktan sonra sonuçlar için bekleyiş başlayacak. ÖSYM, sonuçların 18 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Yine ÖSYM’nin açıklayacağı takvime ve kılavuza göre tercihler yapılacak. Sonuç tarihi öncesinde bir öngörüde bulunmak, netlerini hesaplamak isteyen adaylar merakla soru cevapların yayımlanmasını bekliyor.
SORULAR VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki sene YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de erişime açılmıştı.
YKS SORU DAĞILIMLARI
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te uygulanacak. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.
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