2018 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavına giren üniversite adayları merakla YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyorlar. Konu hakkında resmi duyuru yapıldı ve YKS soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki YKS soru ve cevapları ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Milyonlarca üniversite adayının katıldığı YKS sınavlarının soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu merakla cevap ararken konu hakkında ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2 milyonu aşkın üniversite adayı bugün sınava girdi ve YKS maratonu başladı. Bu önemli sınavın ardından YKS sınav soruları ve cevapları internette en çok aranan konular arasında yer alıyor.. 2018 YKS sınav soruları ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı ise ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. ÖSYM yaptığı açıklamada soruların ne zaman yayınlanacağına dair tarihi duyurdu.

YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

YKS soruları ve cevapları 1 Temmuz Pazar akşam saatlerinde yayınlanacak.

2 milyondan fazla aday üniversiteli olabilmek için YKS'de ter dökecek. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek.

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT'de ise adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru çözecek.

Öte yandan, TYT'ye 2 milyon 381 bin 784 aday, AYT'ye 2 milyon 19 bin 853 aday, YDT'ye 131 bin 453 aday başvurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, YKS sorularının tamamı ise 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.