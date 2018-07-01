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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
01.07.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

ÖSYM YKS soru ve cevaplarını açıkladı | TYT AYT soru ve cevapları

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ÖSYM YKS soru ve cevaplarını açıkladı | TYT AYT soru ve cevapları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl ilk kez düzenlenen ve ÖSYM tarihinin en geniş kapsamlı sınav organizasyonu olan YKS'ya ait soru ve cevapları adayların erişimine açtı. TYT ve AYT soruları ile cevaplarının açıklanmasının ardından söz konusu sınavlara katılım sağlayan adaylar, YKS soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, ÖSYM tarafından açıklanan YKS soru ve cevapları...

Bu yıl ilk kez uygulanan YKS’nin tamamlanmasının ardından ÖSYM sınav sorularını ve cevap anahtarını da açıkladı. İki gün süren maratonun ardından adaylar, ÖSYM’nin açıkladığı YKS sorularını ve cevap anahtarını inceleyerek tahmini netlerini hesaplayabilir.  İşte, YKS soru ve cevap anahtarı sorgulama sayfası... 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT), aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) TYT ve AYT'ye ait soruları ve cevap anahtarlarını yayınladı. Adaylar, soruları ve cevap anahtarını inceleyerek tahmini netlerini hesaplayabilir.

30 Haziran Cumartesi saat 10.15’e başlayan TYT’ye 2 milyon 381 bin 784 aday başvurdu. Adaylara TYT’de, Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Sınav 135 dakika sürdü.

LİSANS İÇİN AYT’DEN 180 PUAN ALMAK ŞART
1 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayan AYT’ye ise 2 milyon 19 bin 853 aday başvuruda bulundu. Adaylar bu oturumda, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtladı. AYT’de, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru yer aldı. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart.

YKS’nin son oturumu ise YDT oldu. 31 bin 453 kişinin başvurduğu YDT’de adaylar 120 dakikada 80 soru cevapladı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenen YDT’de adaylara sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verildi.

YDT'NİN DE SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARINI YAYIMLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü oturumu YDT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı.

2018-YKS TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018-YKS ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018-YKS YABANCI DİL TESTİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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