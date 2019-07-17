YKS sonuçlarında yer alan Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı nedir?
YKS sonuçlarında yer alan Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı, sonuçlar ile birlikte araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 1 milyon civarındaki öğrencinin sınav sonuçları içerisinde yer alan Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı, yerleştirmeye esas tercih aşamasında önemli bir yer tutacak. Peki, YKS sonuçları içerisinde yer alana Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı nedir ve ne işe yaramaktadır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS sonuçları içerisindeki Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı, birçok adayın merak ettiği puan türleri arasında yer alıyor. Binlerce kişinin tercih aşamasında merakla sorguladığı Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı, bu aşamada önemli bir yer tutacak. Peki, YKS sonuçları içerisinde yer alan bu puan türleri nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler
Y-SÖZ, Y-EA VE Y-SAY PUANI NEDİR?
Y-SÖZ'ün adayın dahil olduğu sözel sınavını, Y-EA'nın adayın dahil olduğu eşit ağırlık sınavını ve Y-SAY'ın adayın dahil olduğu sayısal sınavını ifade ettiği, yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir.
TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
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