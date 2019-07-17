YKS sonuçlarında belirtilen kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi nedir?
YKS sonuçları içerisinde bazı öğrencilerin karşılaştığı 'Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince yks puanlarınız hesaplanmamıştır.' ifadesi, merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Sınav sonuçları içerisinde KPSS 3.10 maddesi işaret edilerek sonuçların açıklanmadığını ifade eden ÖSYM, birçok öğrencide meraka neden oldu. Peki, YKS sonuçlarında belirtilen 3.10 değerlendirme maddesi nedir? İşte, o konuda net bilgiler
YKS sonuçları ile karşılarına çıkan 'Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince yks puanlarınız hesaplanmamıştır.' ifadesi için detayları merak eden birçok vatandaş, bunun sebebini öğrenmek için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 'Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince yks puanlarınız hesaplanmamıştır.' ne demektir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
'KILAVUZUN 3.10 DEĞERLENDİRME MADDESİ GEREĞİNCE YKS PUANLARINIZ HESAPLANMAMIŞTIR.' NE DEMEK?
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları
hesaplanmayacaktır.
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