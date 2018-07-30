YKS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM’den Üniversite sınav sonuç tarihine ilişkin duyuru
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için artık sadece saatler kaldı. 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen YKS oturumları AYT, TYT ve YDT’nin sonuçları yarın duyurulacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine geçilecek. Peki, YKS sonuçları saat kaçta açıklanır?
Üç oturumda gerçekleşen YKS’nin sonuçları temmuz ayının son günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ise adaylar için bir hafta sürecek olan tercih maratonu başlayacak. Resmi adresi http://www.osym.gov.tr/ üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi hazırlatan ÖSYM, saat detayıyla ilgili ise henüz bir bilgilendirmede bulunmadı.
YERLEŞTİRMELER KILAVUZA GÖRE YAPILACAK?
2018-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2018 Temmuz ayının ilk haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
TYT’DE BARAJ KAÇ?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakkı bulunuyor.
200 VE ÜZERİNDEKİ TYT PUANLARI İKİ YIL GEÇERLİ
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyor. Özel yetenek sınavıyla bir programa yerleşmek için engelli adaylara uygulanan baraj puanı ise 100. TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerli olacak.
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