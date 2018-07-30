YKS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM’den Üniversite sınav sonuç tarihine ilişkin duyuru

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriYKS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM’den Üniversite sınav sonuç tarihine ilişkin duyuru
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30.07.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

YKS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM’den Üniversite sınav sonuç tarihine ilişkin duyuru

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YKS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM’den Üniversite sınav sonuç tarihine ilişkin duyuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için artık sadece saatler kaldı. 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen YKS oturumları AYT, TYT ve YDT’nin sonuçları yarın duyurulacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine geçilecek. Peki, YKS sonuçları saat kaçta açıklanır?

Üç oturumda gerçekleşen YKS’nin sonuçları temmuz ayının son günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ise adaylar için bir hafta sürecek olan tercih maratonu başlayacak. Resmi adresi http://www.osym.gov.tr/ üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi hazırlatan ÖSYM, saat detayıyla ilgili ise henüz bir bilgilendirmede bulunmadı.

YKS SONUÇ SORGULAMA

YERLEŞTİRMELER KILAVUZA GÖRE YAPILACAK?

2018-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2018 Temmuz ayının ilk haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

TYT’DE BARAJ KAÇ?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakkı bulunuyor.

200 VE ÜZERİNDEKİ TYT PUANLARI İKİ YIL GEÇERLİ

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyor. Özel yetenek sınavıyla bir programa yerleşmek için engelli adaylara uygulanan baraj puanı ise 100. TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerli olacak.

 

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