ÖSYM, YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? YKS tercih kılavuzu yayınlandı

YKS tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri, ön bilgi amacıyla öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken yayımlanan tercih kılavuzuna odaklanan üniversite adayları ve eğitimciler, kontenjan detayları paylaşılan bölümleri inceledi. Peki, tercih kılavuzu yayımlanan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonrası sonuçlar ve tercih dönemi hakkında bazı bilgiler

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Üniversite adayları, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak tercihlerini gerçekleştirecek.

Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Kılavuzda yer alan Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekle. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

TERCİH YAPARKEN BU SORULARI KENDİNİZE SORUN

Tercihlerinizi son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz:

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı? Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

YKS PUAN HESAPLAMA

ÖSYM'nin açıkladığı YKS puan hesaplama kriterlerine göre; TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyor.

2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.

HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur. TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.