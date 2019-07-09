YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS'de heyecanlı bekleyiş sürerken, temmuz ayının gelmesiyle sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme gelmeye başladı. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanması sonrası, tercih sürecine dahil olacaklar. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 15 ve 16 Haziran'da tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım sürüyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM yayınladığı takvimde duyurdu. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ise, tercih işlemi ve ek tercih süreci başlayacak. İşte, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tercih süreciyle ilgili merak edilen bilgiler.
ÖSYM SONUÇLAR İÇİN TARİH VERDİ
ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sonuçları bu yıl 18 Temmuz 2019'da kurumun internet sitesi üzerinden açıklanacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite tercihleri, 23 Temmuz’da başlayacak, 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.
Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek.
Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Kayıtlar, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta olacak. Kayıtlar bitince boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.
SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ BİLİN
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezi yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar var. Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacak. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:
Programa tercih listesinde yer veren adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek. Puanı yüksek olana öncelik verilecek.
Aday yalnızca bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu, adayın sıralamasına göre girebileceği en üst program olur. Bundan sonra yaptığı tercihler işleme alınmaz.
Kayıt hakkı kazandığınız programı sonradan değiştiremezsiniz. Daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa bile kaydolamazsınız.
Programlara kayıtlar tamamlandıktan sonra üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek. Bunlara, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. İlk tercih döneminde yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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